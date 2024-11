Nowy gracz w wyścigu prezydenckim? To kluczowy polityk rządu Tuska

- W grze są aktualnie trzy nazwiska: dwie panie i jeden pan - mówi Interii polityk z kierownictwa Lewicy, którego pytamy o to, kto z ramienia tej formacji latem 2025 roku stanie do wyścigu o Pałac Prezydencki. Wspomniane trzy nazwiska, to - jak wylicza nasz rozmówca - minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

