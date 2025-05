Portal Onet w najnowszym tekście ujawnia nowe dokumenty związane ze sprawą kawalerki Karola Nawrockiego. Okazuje się, że pieniądze na wykup lokalu komunalnego od miasta Gdańsk - które zamieszkiwał Jerzy Ż. - wyłożył Karol Nawrocki. Przyszedł on z gotówką do oddziału banku, gdzie nakazał je przelać na rachunek urzędu miasta z adekwatnym dopiskiem o wykupie kawalerki z bonifikatą. Kwota? Niewiele ponad 12,5 tysięcy złotych.

Do transakcji miało dojść w październiku roku 2011 i od tego czasu sprawy przyspieszyły - już trzy miesiące później Marta i Karol Nawroccy mieli zawrzeć z Jerzym Ż. potwierdzoną notarialnie umowę przedwstępną na zakup od niego mieszkania. Medium zwraca uwagę na " fundamentalne " zapisy - jeden z nich wprost miał dawać praktyczne zarządzanie 28-metrową kawalerką - w tym jej całkowitym dysponowaniem czy sprzedażą.

Problematyczna ma być sama zapłata. Prezes IPN podczas ostatniego wywiadu u Bogdana Rymanowskiego powiedział, że nie ma żadnego dowodu na zapłatę całości tej kwoty, bo przekazywał ją w ratach, wliczając w to także opłaty za utrzymanie lokalu na przestrzeni kilkunastu lat.

Milczenie - po ponad dobie od wybuchu afery - przerwały dzieci Ż., które od dekad nie miały kontakty z ojcem. Powodem był konflikt, decyzja pana Jerzego o opuszczeniu, a także nie uiszczanie alimentów. Syn pana Jerzego wprost oskarżył Nawrockiego o wyłudzenie mieszkania i dodał, że do jedynej próby kontaktu Ż. z dziećmi doszło w 2015 roku. Wtedy mężczyzna miał być " niezrównoważony i niekomunikatywny ".

- Brat mi przysłał informację, że ojciec nas wydziedziczył. Być może został wykorzystany, ale to naprawdę nie moja sprawa - przekazała w rozmowie z TVN24 córka pana Jerzego.

- Właściwie to się boję, bo czytam, że nie jest opłacany ten DPS, że ktoś nagle wpadnie na pomysł, żeby to nas za to ścigać. Nie mam ochoty za tego człowieka spłacać długów, a w naszym kraju można się spodziewać wszystkiego - podkreśliła kobiety.