Nowe dane w sprawie wyborów prezydenckich. Ponad trzy tysiące zgłoszeń

Od 30 maja do 2 czerwca br. Ośrodek Analizy Dezinformacji Instytutu NASK (OAD NASK) otrzymał łącznie 3219 zgłoszeń wyborczych - przekazało biuro komunikacji NASK. 30 maja odnotowano 179 zgłoszeń, 31 maja - 795 zgłoszeń, 1 czerwca - 2076 zgłoszeń (wówczas obowiązywała cisza wyborcza), 2 czerwca - 169 zgłoszeń.

Zgłoszenia dotyczyły przypadków łamania ciszy wyborczej czy wprowadzania w błąd , jeśli chodzi o przebieg procesu wyborczego - przekazał NASK. Jak zaznaczono, incydenty zostały przekazane do administracji platform, na których znajdowały się fałszywe wpisy.

Analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji prowadzili wzmożony monitoring przestrzeni informacyjnej od początku trwania kampanii wyborczej i w czasie ciszy wyborczej, aż do zakończenia głosowania w lokalach wyborczych - podkreślono. W tym czasie dominowały narracje: uderzające bezpośrednio w wizerunki kandydatów; antypaństwowe - podważające zaufanie do państwa i jego instytucji; informujące o "wariancie rumuńskim", czyli unieważnieniu wyborów, jeśli wygra "niewłaściwy kandydat"; wskazujące na sfałszowanie wyborów i samego procesu wyborczego.

Zarówno w pierwszej turze wyborów prezydenckich, jak i w przypadku drugiej tury wystąpiły przypadki łamania ciszy wyborczej lub prób jej obejścia - podkreślił NASK. Bezpośrednim łamaniem przepisów były np. publikację zdjęć kart do głosowania z zaznaczonym krzyżykiem przy nazwisku danego kandydata oraz używanie hasztagów popierających lub atakujących konkretnego kandydata w mediach społecznościowych - wskazał NASK.

- Dużym wyzwaniem w temacie łamania ciszy wyborczej są tzw. bazarki - podkreślił Ośrodek Analizy. Polegały one na tym, że każdy z kandydatów miał przypisane w mediach społecznościowych pasujące do niego określenia lub symbole, które w prosty sposób umożliwiały identyfikację. Publikowanie ich prowadziło do agitacji wyborczej - zaznaczył NASK.