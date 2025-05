- Trzecią Drogę naprawdę denerwuje oraz irytuje to, kto jest tam zapraszany, jak to wygląda i że umowne stronnictwo Silni Razem zaczyna przejmować część mentalno-politycznej władzy nad telewizją publiczną. Są to ludzie, którzy ich (PSL oraz Polskę 2050 - red.) krytykowali, próbowali udowadniać, iż ich taktyka z 2023 roku, że do wyborów parlamentarnych idą osobno, jest samobójcza - ocenił redaktor naczelny Interii.