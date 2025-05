Jak wyjaśnił, oznacza to, że struktury Nowej Lewicy będą pomagały "wszystkim tym ludziom, którzy chcą pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu". - Zaangażujemy wszystkie nasze możliwości, siły i środki w to, żeby pomóc osobie, w której widzimy przyszłość i stabilizację - zapewnił.

Głos podczas konferencji zabrał również Robert Biedroń . - Apeluję w imieniu kolegów i koleżanek wszystkich ugrupowań lewicowych, a przede wszystkim Nowej Lewicy, abyśmy poszli głosować, abyśmy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. To apel do wszystkich, którzy mają serce po lewej stronie - wezwał.

- Dlatego my również będziemy brali w nim udział. Będziemy szli wspólnie, będziemy pokazywać, że lewica jako siła polityczna również musi dołożyć swój kamyczek do tego, by w Polsce nie doszło do gwałtownej zmiany, do cofnięcia tego, co już udało się osiągnąć naszemu wspólnemu rządowi - podkreśliła.