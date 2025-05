Minister sportu Sławomir Nitras został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Zet o dane dotyczące budowy mieszkań w Warszawie. Trzaskowski i jego sztab podają, że w czasie kadencji polityka Koalicji Obywatelskiej w stolicy powstało ich 14 tys.

- Większość z tych mieszkań to były pustostany. Jedni takie mieszkania przejmowali, widać nawet politycy, a Trzaskowski w Warszawie przywrócił 12 tys. pustostanów komunalnych. Wyremontował je, żadnego nie sprzedał, nie pozwolił kupić ich żadnemu politykowi, oddał je ludziom. Dzięki temu więcej ludzi w Warszawie dostało komunalne mieszkania - stwierdził Nitras podkreślając, że jest to tożsame z budowaniem mieszkań.

- W tej chwili w budowie jest 2,5 tys. mieszkań komunalnych - dodał.

- Na dniach, nie wiem czy nie dzisiaj, Rafał Trzaskowski otworzy nowy Dom Pomocy Społecznej w Warszawie. Jedni budują Domy Pomocy Społecznej, a drudzy wysyłają tam ludzi, którzy stanęli niechcący na ich drodze - mówił Sławomir Nitras, odnosząc się do sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

Mieszkanie Nawrockiego. Nitras komentuje: Tak wyłudzano mieszkania na Pomorzu

Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "nie interesuje go" oświadczenie majątkowe kandydata PiS na prezydenta, ale "opinia publiczna powinna je znać".

- Ja bym chciał poznać okoliczności, w jakich on wszedł w posiadanie tego mieszkania. Ja jestem z Pomorza. W tamtych latach wyłudzano tam mieszkania na ludzi, którzy byli alkoholikami, mieli problemy z prawem, chorowali na demencję. Szukano ludzi, którzy mieli mieszkania komunalne, którzy sobie nie radzą. Często podpisywano fikcyjne umowy, dawano pieniądze na wykup. Mi ta sprawa bardzo przypomina taki mechanizm - powiedział Nitras.

Zdaniem ministra była to "pozorna sprzedaż", ponieważ Karol Nawrocki umówił się z Jerzym Ż. na transakcję za pięć lat, by ominąć przepisy dot. zakazu sprzedaży wykupionego mieszkania komunalnego. - To jest tak niemoralne (...) Tak wyłudzano mieszkania - skwitował.

Mieszkanie Nawrockiego. Nitras przypomniał rodzinną historię

Sławomir Nitras przytoczył historię swojej babci, która mieszkała w mieszkaniu komunalnym.

- Umarła, gdy miała prawie sto lat. Ja z moim tatą i bratem opiekowaliśmy się nią przez ponad 20 lat, kiedy była samotna i niedołężna. Jej mieszkanie komunalne wróciło do zasobu. My nie wykupiliśmy tego mieszkania, wychodząc z założenia, że to jest mieszkanie dla ludzi, którzy czekają - mówił minister.

Podkreślił, że ludzi w potrzebie, którzy ubiegają się o mieszkania jest tak dużo, że odbywają się losowania.

Bogdan Rymanowski wtrącił, że osoba mieszkająca w lokalu komunalnym ma prawo wykupu. - Przecież oni się umówili. Nawrocki tego nie ukrywa (...) Ten człowiek chce zostać prezydentem.... Moim zdaniem tak wyłudzano mieszkania. Niech pokaże papiery. Ten człowiek mówił, że ma jedno mieszkanie. Od niego się prawdy nie dowiemy - odpowiedział Nitras.

Sławomir Nitras: Chuligani stadionowi wspierają Karola Nawrockiego

Sławomir Nitras odniósł się też do transparentów, które pojawiają się na stadionach piłkarskich. Kibice uderzali m.in. w Rafała Trzaskowskiego i Barbarę Nowacką.

- Większość na stadionach wcale nie myśli tak, jak te transparenty pokazują. (...). To jest zorganizowana akcja sztabu Nawrockiego, nie mam co do tego wątpliwości - mówił.

- Chuligani na stadionach dzisiaj wspierają Karola Nawrockiego. Myślę, że Polacy, również kibice piłki nożnej to widzą i wcale się temu nie dziwią, bo to jest trochę to samo środowisko - dodał.

Zdaniem Nitrasa nie jest to problem sztabu Rafała Trzaskowskiego, a Karola Nawrockiego. - Polacy chcą normalnego prezydenta, a nie tego, którego chcą bandyci, bijacy ludzi na ulicach - powiedział.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Najnowsze informacje o sondażach, kampanii i przebiegu głosowania publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

