Wieczór wyborczy Marka Wocha odbywał się w jednej z restauracji nieopodal ratusza w Szczebrzeszynie. Na imprezie, w której uczestniczyło kilkanaście osób w momencie ogłoszenia wyników nie było entuzjazmu, ale humory dopisywały.

Wybory prezydenckie 2025. Maciej Woch: Nie mam poczucia porażki

Maciej Woch, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców: - Panie redaktorze, poczekajmy. Przecież pan chce w tej chwili wyprzedzić te wszystkie osoby, które za 500 zł będą teraz to do rana liczyć.

Łukasz Dubaniewicz, Interia: Nie da się jednak ukryć - pana wynik tak czy inaczej będzie najgorszy ze wszystkich kandydatów.

- A ja powiem tak: nie mam poczucia porażki. Jakikolwiek wynik by to nie był, to jest rzesza ludzi, którzy oddolnie zdecydowali się oddać głos na mądrość i rozsądek.

A co pan sądzi o wynikach pozostałych kandydatów?

- Wie pan, ja nie chcę się za bardzo do tego odnosić. Wynik Mentzena na pewno bardzo dobry, wyniki pozostałych kandydatów pokazują tylko, że w Polsce nic się nie zmieni, nadal będzie duopol.

Czy zamierza pan ogłosić poparcie któregoś z kandydatów w drugiej turze?

- Nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, ja w ogóle to nie wiem co zrobię za dwa tygodnie. Mój głos jest mój, mam jeden i na pewno go na kogoś oddam. Ale na kogo - zobaczymy.

A nie będzie pan sugerował swoim wyborcom jakiegoś "mniejszego zła"?

- Dobrze powiedziane. Mniejsze zło. Bezpartyjni Samorządowcy to nie jest żadne zło, tylko dobro. To oddolna inicjatywa, która doprowadziła w wielu miastach do sukcesu. Proszę spojrzeć tu, w Szczebrzeszynie. Burmistrz miasta, pan Rafał Kowalik to nasz człowiek. Rozbił ten partyjny duopol i tu wygrał. A tu był PO-PiS przez 30 lat. Pokazał, że da się.

Planuje pan start w kolejnych wyborach?

- Bezpartyjni Samorządowcy to, podkreślam raz jeszcze, oddolna, ale nie nowa inicjatywa. Od lat budujemy struktury i poparcie. Pokazujemy się w mediach, ja mam 2 mln wyświetleń w mediach społecznościowych. Jeszcze wiele osób się zdziwi. Będziemy startować w wyborach i, proszę mi wierzyć, będziemy zdobywać coraz więcej głosów. Bo Polacy się w końcu obudzą.

Rozmawiał Łukasz Dubaniewicz

