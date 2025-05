Według Karola Nawrockiego "instytucje państwowe wspierają komitet jego kontrkandydata". W czasie konferencji prasowej w Węgrowie doszło do spięcia między dziennikarką TVP a prezesem IPN. Pytania były zagłuszane przez zgromadzonych zwolenników kandydata na prezydenta.

- Opiekowałem się starym, schorowanym moim sąsiadem, jest na to masa dowodów. Tego człowieka przez wiele lat wspierałem, choć nie miałem stabilnej pracy i możliwości finansowych. Według prawa jestem właścicielem mieszkania, ale nawet do niego kluczy nie mam i nie czerpię żadnych korzyści. To 28-metrowa kawalerka, nie korzystam z tego mieszkania - powiedział Nawrocki.