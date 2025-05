"Nie do przyjęcia". Ambasador Ukrainy grzmi ws. postulatu Mentzena

Decyzja o zabronieniu czy ograniczeniu jakichś praw Ukrainy jest nie do przyjęcia, bo to dla nas jest zasadnicza sprawa istnienia - ocenił Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Dyplomata odniósł się w ten sposób do jednego z punktów, które Sławomir Mentzen zaproponował do podpisania kandydatom II tury wyborów prezydenckich.