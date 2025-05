Błaszczak sądzi, że decyzja zapadnie jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, czyli do niedzieli .Potwierdził, że zostanie podana do publicznej informacji.

Kończąc wątek kawalerki w Gdańsku Mariusz Błaszczak podkreślił, że "klucze do mieszkania ma pan Jerzy" i to on dysponuje im do swojej śmierci, której "Karol Nawrocki oczywiście mu nie życzy".