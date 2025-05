Nawrocki zapowiedział pozew, wybuchła dyskusja. "Takie zarzuty nie mogą czekać"

Do ostatnich ustaleń Onetu dotyczących kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się na platformie X Adrian Zandberg . Jak napisał były kandydat na prezydenta, "to są wybory głowy państwa . Takie zarzuty nie mogą czekać na rozstrzygnięcie po wyborach".

"Jeśli Onet napisał nieprawdę, powinien ponieść odpowiedzialność jeszcze przed wyborami. I to dotkliwą. Jeśli to prawda, te zarzuty są kompromitujące dla kandydata na prezydenta" - podkreślił Zandberg.

Byłemu kandydatowi na prezydenta odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki , zwracając uwagę, że autorzy artykułu "tego by właśnie chcieli, żeby pozew był odrzucony z przyczyn formalnych".

W odpowiedzi Adrian Zandberg napisał, że "gdyby sąd oddalił pozew z wydumanych przyczyn formalnych, to by się skompromitował. Interes publiczny jest oczywisty. To są wybory głowy państwa".