Na wstępie Nawrocki odniósł się do kampanii wyborczej. - To chyba pierwszy moment, w którym nie przywołam polskiego bohatera. Ale na okoliczność dzisiejszego spotkania chcę przywołać bohatera amerykańskiego . Generała, który dowodził żołnierzami amerykańskimi w twierdzy Bastogne w końcówce II wojny światowej. Amerykańscy żołnierze byli zamknięci i nie mieli żadnych szans na zwycięstwo (…). On powiedział wprost: "Otoczyli nas. Współczuję skurczybykom" - mówił prezydent elekt.

Jak ocenił, jego zwycięstwo było możliwe dzięki pojawieniu się "buntu społecznego". - Takim jesteśmy narodem, któremu jak chce się zabrać wolność decyzji, suwerenność, podmiotowość, niepodległość w tych decyzjach, które dotyczą naszej przyszłości, to my nie stajemy się słabsi, to jesteśmy coraz silniejsi. I nasz obywatelski ruch doprowadził do tego, że zwyciężyliśmy wybory i doprowadzić do tego, że 6 sierpnia prezydent elekt Karol Nawrocki złoży zaprzysiężenie i będzie prezydentem Polski - mówił.