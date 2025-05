Nawrocki rozpoczął kampanię przed II turą. Mówi o "kosmetycznej" różnicy

Nawrocki został zapytany o dane dotyczące wyników głosowań. - Ta różnica już wczoraj była "kosmetyczna" - zaznaczył. Wskazał, że pozostali kandydaci prawicowi i konserwatywni otrzymali "dobre poparcie". - Więc to daje sporo optymizmu przed drugą turą - dodał.

- Moja oferta społeczna skierowana jest do wszystkich. Będę strażnikiem zdobyczy socjalnych rządu Zjednoczonej Prawicy sprawia, że jest to oferta także dla środowisk lewicowych, wrażliwych społecznie - mówił.

Nawrocki wskazał na to "co się działo w kampanii". Jego zdaniem przejdzie ona do historii "z tymi wszystkimi skandalami wokół równości wyborów".