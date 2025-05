Nawrocki odpowiedział na pytania Brauna. Sztab: Boże, miej w opiece Polskę

"Nasza konkluzja po analizie treści odpowiedzi Karola Nawrockiego i braku odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego: Boże, miej w opiece Polskę całą!" - przekazał sztab Grzegorza Brauna. Polityk Konfederacji pytał przed drugą turą prezydencką kandydatów m. in. o stanowisko wobec wysyłania żołnierzy do Ukrainy oraz o stosunek do paktu migracyjnego.