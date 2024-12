- Dziesiątki przeczytanych książek, zasypiam przy Biblii, więc to nie jest schemat chłopaka, w publicznym wydaniu, który może chodzić na siłownię - mówił Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Lublinie. Kandydat w wyborach prezydenckich wspierany przez PiS odniósł się w ten sposób do pytań o jego treningi i o to, jaki jest prywatnie. Nie zabrakło także przytyków w stronę Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska - Nawrocki wspomniał m.in. o zdjęciu premiera z Putinem.