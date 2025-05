Nawrocki kontruje. Wysyła kopertę Trzaskowskiemu

Karol Nawrocki dostał od Rafała Trzaskowskiego na koniec debaty kopertę z numerem konta w środku. To rachunek DPS, w którym przebywa Jerzy Ż., od którego Nawrocki pozyskał mieszkanie w Gdańsku. - Ja też mam kopertę dla Rafała Trzaskowskiego. Jest w niej eksmisyjny pozew - odniósł się do sprawy we wtorek Karol Nawrocki.