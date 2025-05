Jeśli jednak dodamy, że w samym województwie podlaskim jest 119 gmin, w lubelskim 213 gmin, w podkarpackim 159 gmin, a w Małopolsce 182, to zmienia to już postać rzeczy. A właśnie te województwa ostatniego dnia kampanii wyborczej zamierza odwiedzić kandydat PiS.

Oczywiście, nie w każdej gminie na południu czy wschodzie wybory ułożyły się jak w Łapach, ale to właśnie te regiony są bastionami prawicy, do których na finiszu kampanii chce się zwrócić PiS.

- Na wchodzie są powiaty, gdzie łączny wynik Brauna i Mentzena to ponad 30 procent. To są wyborcy, których musimy zmobilizować, aby poszli głosować w drugiej turze - mówi nam jeden ze sztabowców. - Kluczem do zwycięstwa jest wielka mobilizacja ściany wschodniej, bo widać było po pierwszej turze, że ściana zachodnia nie jest tak zmobilizowana jak w 2023 roku - dodaje.

Jego zdaniem ściana wschodnia ma także potencjał na wyższą frekwencję, więc nic dziwnego, że sztab PiS wybrał ten kierunek, by w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą przekonywać wyborców do udziału w drugiej turze.

Dzień później w serwisie X pojawiły się jednak zdjęcia ze spotkania Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim , co miało być ostatecznym wskazaniem, do kogo Mentzenowi bliżej.

- Strona lewicowo-liberalna od razu zjednoczyła się wokół Trzaskowskiego, udzielając mu poparcia. Na prawicy trwało to nieco dłużej i z wieloma zastrzeżeniami, ale koniec końców jest poczucie, że dawno nie było takiej sytuacji, by szeroko rozumiana prawa strona: od Korwina i Brauna po Jakubiaka i Kukiza była tak zjednoczona pomimo wszystkich różnic - uważa jeden z naszych rozmówców z PiS.

- Każdy przejrzał na oczy i zobaczył, o co idzie gra, że ten atak jest zmasowany, z każdej strony, z użyciem wszelkich możliwych środków, instytucji, mediów. I jeszcze na koniec Donald Tusk, który atakował naszego kandydata za pomocą opinii jakiegoś przestępcy przelał czarę goryczy. Dla nas to bardzo dobrze - dodaje nasz rozmówca.

Politycy PiS zastanawiają się, jak medialne zarzuty o suternerstwo i szemrane powiązania zadziałają na wyborców mniej interesujących się na co dzień polityką. Czy dojdzie do wielkiej mobilizacji wyborców koalicji obecnie rządzącej jak w 2023 roku, co umożliwiło jej przejąć władzę. Czy może tym razem mobilizacja zadziała na rzecz prawej strony. Kolejnym pytaniem, nad którym się głowią jest frekwencja - jak bardzo wzrośnie względem pierwszej tury i kto na tym skorzysta. Wreszcie czy wyborcy Mentzena i Brauna postąpią tak jak ich liderzy i w ogóle pójdą na wybory, bo są to elektoraty niejednorodne, których zachowania wyborcze trudno przewidzieć.