Napięcia w koalicji, PSL chce zmian. "Nie posłuchano propozycji"

- Decyzja minister Barbary Nowackiej, dotycząca lekcji religii w szkołach na pewno miała wpływ na to, jak zachowali się bardziej konserwatywni wyborcy - powiedział wiceminister sportu Ireneusz Raś . Polityk PSL stwierdził, że wcześniej "nie posłuchano" propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider ludowców chce jednej obowiązkowej lekcji religii lub etyki tygodniowo. - Jeśli nie zrobimy tego w taki sposób, to zrobią to za nas obywatele - dodał.