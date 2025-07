Podobne postępowania prowadzone są także w innych miastach Polski, a Sąd Najwyższy uznał kilkanaście protestów, choć nie miały one wpływu na ogólny wynik wyborów.

- Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o protest wyborczy skierowany do Sądu Najwyższego przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. W proteście wskazano na nieprawidłowości przy obliczaniu głosów w szeregu komisji wyborczych, w tym w Obwodowej Komisji Wyborczej w Mysiadle - poinformowała prokurator.

Jak dodała, do protestu dołączone było m.in. pisemne oświadczenie członka komisji w Mysiadle, w którym wskazał on, iż w związku z błędnym wpisaniem w systemie Państwowej Komisji Wyborczej danych dotyczących liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów nastąpiło - niezgodne z rzeczywistym wynikiem głosowania - odwrotne przypisanie liczby głosów poszczególnym kandydatom.

Prok. Staros przekazała, że w związku z tym 3 lipca prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia do nadużycia przy obliczaniu głosów w związku z przeprowadzonymi 1 czerwca wyborami Prezydenta RP w Obwodowej Komisji Wyborczej w Mysiadle, przez błędne przypisanie głosów oddanych na kandydatów.

Dotychczas informowano już o innych śledztwach w sprawie nieprawidłowości w obwodowych wyborczych: we Włocławku, Jeleniej Górze, Opolu, Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.

- Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie, czy w ramach procesu wyborczego doszło do: niszczenia, uszkadzania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania protokołów oraz innych dokumentów wyborczych, dopuszczenia się nadużyć lub dopuszczenia do nadużyć przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów wyborczych, poświadczania nieprawdy w dokumentach wyborczych przez osoby upoważnione do ich wystawienia - informowała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak.