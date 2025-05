Zorganizowane w Toruniu rozmowy Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego , do których zaprosił ich Sławomir Mentzen , nadały ton kampanii wyborczej przed decydującą, drugą turą. O ich skutkach, a także pomyłkach, jakie popełnili obaj kandydaci i ich współpracownicy, rozmawiali Piotr Witwick i oraz Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".

- Jeżeli chodzi o takie "polityczne ABC" to często czepialiśmy się sztabu Trzaskowskiego mówiąc, że popełnia dość podstawowe błędy. A tutaj sztab Nawrockiego umówił rozmowę z Mentzenem w najbliższym możliwym terminie , w ciągu dnia, po innym wystąpieniu (kandydata PiS - red.). To wydaje się być błędem - mówił redaktor naczelny Interii.

Jak argumentował Piotr Witwicki, dzięki takiemu posunięciu PiS włodarz Warszawy dostał amunicję i "dość bezwzględnie ją wykorzystywał w trakcie piątkowej debaty przeciw Nawrockiemu". - "A obiecał pan to Mentzenowi" , "A tutaj pan zrobił to" i kreował się na kandydata - w rozmowie z Mentzenem wyszło mu całkiem nieźle - po prostu podmiotowego - ocenił.

- Tymczasem Trzaskowski czekał : i z przyjęciem zaproszenia, i umówieniem terminu, i chyba wyczekał dobry moment. Mógł pokazać się jako ktoś inaczej prowadzący rozmowę z Mentzenem niż - jak to złośliwie słyszałem w Sejmie - petent, który przyszedł, zgadzając się na wszystko - uznał prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

- Zwłaszcza na początku rozmowy miałem poczucie, że kandydat PiS powinien być kandydatem Konfederacji. Wiem, że sztabowcy Nawrockiego będą przekonywać w nieskończoność, że tak wychodzi z badań i nie mogą postawić na kogoś czysto partyjnego, bo jednak ośmioletni bagaż rządów ciąży, a nie pomaga (...). Dla mnie to było zbyt mocne zerwanie także z bazą wyborców - kontynuował.

Spoty z zagranicy a kampania wyborcza. Czy Trzaskowski mógł to wytłumaczyć?

Redaktor naczelny Interii stoi na stanowisku, że Trzaskowski powinien użyć słów takich jak: "A co mówiono o Polsce, gdy chciała wstąpić do NATO i Unii Europejskiej?". - To podstawowy argument, który otwiera oczy - uzupełnił, zaznaczając, że mowa o ewentualnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim jako przyszłościowym celu.