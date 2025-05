Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nawiązał podczas debaty wyborczej w Telewizji Republika do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu . W jednej z rund politycznego starcia kandydaci zadawali sobie wzajemnie pytania.

Jak mówił, chce zapytać rywala o zdjęcie, które ten zrobił sobie z prezydentem USA. - Jestem ostatni, który będzie kogoś karcił za robienie sobie zdjęć w ważnych momentach, ale co pan właściwie załatwił, o czym rozmawialiście? - pytał Hołownia.

- Pytał go pan o jego zdanie na temat NATO, powiedział jak ważne jest przyspieszenie nas w kolejce dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych. Co pan przywiózł poza zdjęciem? - zwrócił się do Nawrockiego Hołownia.