Mocne słowa Andrzeja Dudy. Lawina komentarzy, jest reakcja Donalda Tuska

Pojawienie się prezydenta Andrzeja Dudy na konwencji Karola Nawrockiego w Łodzi wywołało wielkie poruszenie wśród polityków. W sieci pojawiają się kolejne komentarze. "Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15 października" - napisał premier Donald Tusk, odwołując się do fragmentu wystąpienia. "Andrzej Duda nazywa rzeczy po imieniu. Doskonałe wystąpienie prezydenta!" - ocenił z kolei były premier Mateusz Morawiecki.