Szerzej sondaż omawiamy tutaj , natomiast wnioski, co z niego wynika, wysnuli Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek w najnowszym odcinku podcastu "Polityczny WF" . Zwrócili uwagę, chociażby, iż wyborcy mający 70 lat lub więcej chętnie wybierają Trzaskowskiego (46 proc.) od Nawrockiego (34 proc.). - Co ciekawe, wyborcy nieco młodsi, w przedziale 60-69 lat , częściej głosują na Nawrockiego - uzupełnił redaktor naczelny Interii.

Marcin Fijołek natomiast nawiązał do słów prof. Mikołaja Cześnika z SWPS , które padły w jego wywiadzie opublikowanym na łamach "Dziennika Gazety Prawnej". Politolog podkreślał, że jeszcze na początku XXI wieku kohorta wiekowa 18-29 lat była mniej więcej równa tej "65 plus".

- Dzisiaj ta druga kohorta, starsza, jest dwa razy większa od młodych (...). W takiej rzeczywistości zupełnie inaczej robi się kampanię, dociera do wyborców. To, co 20-, 30-latków może oburzać, śmieszyć, zupełnie inaczej oddziałuje, gdy w wyborach karty rozdają starsi. Z tym nie ma co dyskutować - uznał prowadzący "Graffiti" w Polsat News.