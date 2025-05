Mija termin na złożenie ważnego wniosku. Polacy za granicą mają mało czasu

Dowód osobisty wystarczy do złożenia wniosku, jeśli wyborca może na jego podstawie wjechać do danego kraju. Paszport w takim przypadku nie będzie konieczny.

Wnioski należy składać do odpowiedniego konsula w formie pisemnej albo elektronicznie poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronę: e-wybory.pl.

Do 13 maja jest też czas na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców w obwodach do głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. W takim wypadku wniosek należy złożyć do kapitana statku.