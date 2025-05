Tomasz Siemoniak pytany był o komentarz do wypowiedzi polityków PiS, że media dowiedziały się o drugim mieszkaniu Karola Nawrockiego od służb specjalnych, które miały dostęp do jego oświadczenia majątkowego.

- To są absurdalne oskarżenia. ABW zapowiedziała, że będzie pozywać tych wszystkich, którzy ją oczerniają . Ani ABW, ani żadna inna służba specjalna nie ingeruje, nie uczestniczy w sprawach kampanii wyborczej - podkreślił Siemoniak.

Podczas debaty "Super Expressu" 28 kwietnia popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oświadczył, że jest przeciwnikiem podatku katastralnego i będzie obrońcą przed tym podatkiem . Dodał, że mówi to "w imieniu zwykłych Polek i Polaków, takich jak on, którzy mają jedno mieszkanie".

Według Onetu w 2017 r. 80-letni dziś Jerzy Ż. przekazał swoją kawalerkę Nawrockim , w zamian za to mieli oni się nim opiekować, jednak starszy mężczyzna trafił do państwowego Domu Opieki Społecznej, a za jego utrzymanie płaci miasto Gdańsk.

We wtorek rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 r. Nawrocki jako prezes IPN jest zobowiązany, by składać takie oświadczenie do Sądu Najwyższego, jednak nie jest ono jawne.