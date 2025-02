Mentzen składa wniosek do sądu. Pierwszy pozew w trybie wyborczym

Przedstawiciel Polski 2050 tłumaczył, że "(Mentzen - red.) wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 zł każda . 360 razy więcej". Uzyskane w ten sposób pieniądze, zamiast do spółki Mentzen S.A., miały trafić na konto rodzinnej fundacji kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich.

- Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Mentzen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Mentzen, zamiast pracować w Sejmie, wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu i dlatego podnoszę ten temat - tłumaczył poseł Ćwik.