W poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" na antenie Polsat News gościem był Adam Bielan. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do niedawnej rozmowy między Rafałem Trzaskowskim a Sławomirem Mentzenem.

Jak ocenił "jeśli Mentzen nie zastopuje wyboru Trzaskowskiego, to będzie go można rozliczać z każdej decyzji Trzaskowskiego". - To bardzo duża odpowiedzialność i nie wiem, czy Mentzen chce ją wziąć na siebie - mówił Bielan.