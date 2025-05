Karol Nawrocki podczas czwartkowej rozmowy z Mentzenem zdecydował się podpisać pod punktami programowymi Konfederacji . Z kolei Rafał Trzaskowski stwierdził, że z częścią punktów się zgadza , natomiast co części ma wątpliwości, ale jest gotowy do rozmowy z kandydatem Konfederacji.

"Nawrockiemu bliżej do Konfederacji niż do PiS"? Seria komentarzy w sieci

Za to politycy Konfederacji zwracają uwagę, że z wypowiedzi Nawrockiego wynika, że bliżej mu do tej niż do PiS. "Karol Nawrocki w wywiadzie deklaruje bycie bardziej kandydatem Konfederacji niż PiS. Nie żebym ufał mu w te deklaracje ale prawie we wszystkich tematach poruszanych przez Sławomira Mentzena kandydat krytykuje lub odcina się od rządów Mateusza Morawieckiego" - napisał Witold Tumanowicz.