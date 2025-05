We wtorek wieczorem na profilu Sławomira Mentzena w mediach społecznościowych ukazał się długi wpis, w którym kandydat Konfederacji na prezydenta postanowił skomentować zamieszanie panujące w ostatnich dniach wokół Karola Nawrockiego.

" Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą . Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza , że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną" - napisał Mentzen.

Mentzen o sprawie Nawrockiego. Zwrócił się do PiS

W dalszej części swojej wypowiedzi lider Nowej Nadziei zapewnił, że "nie będzie udawał, że nic się nie dzieje ani bronił tego, co zrobił Nawrocki".

"Może u was w PiS, tak jak w PO, toleruje się dowolne świństwa, tylko dlatego, że zrobił je ktoś od was, ale to nie jest normalne" - podkreślił.