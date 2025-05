Karol Nawrocki przyjął propozycję lidera Konfederacji . "Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u pana na kanale. Do zobaczenia" - napisał na platformie X.

Sławomir Mentzen wyjaśnił, jakie punkty znajdują się we wspomnianej deklaracji, którą przedstawi kandydatom do podpisu. Pierwszy dotyczy zobowiązania do niepodnoszenia ani nienakładania nowych podatków .

W punkcie czwartym Trzaskowski i Nawrocki mają się zobowiązać, że nie wyślą polskich żołnierzy do Ukrainy . "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO" - tak brzmi kolejny zapis deklaracji Mentzena.

"Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni " - tak sformułowano szósty punkt. Następny dotyczy zobowiązania o nieprzekazywaniu kompetencji władz Polski do organów Unii Europejskiej.

- Podpisanie tej deklaracji naprawdę pomoże wam przekonać moich wyborców do tego, żeby na was zagłosowali. (...) Nie wykluczam, może się okazać, że nawet zdecyduję się poprzeć jednego z was, jeśli przekonacie mnie do siebie podczas naszej rozmowy - tłumaczył Sławomir Mentzen na załączonym nagraniu.