- Postępowanie było początkowo prowadzone w formie dochodzenia , ale 4 kwietnia prokurator wszczął śledztwo w uwagi na zawiłość sprawy. Obecnie przesłuchiwani są świadkowie , co do których istnieje podejrzenie, że ich podpis mógł być podrobiony . Prokurator będzie podejmował decyzję, czy powołać biegłego z zakresu badania pisma - przekazała redakcji rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

"Co na to Tanajno? Do redakcji 'Rzeczpospolitej' wysłał trudną do zacytowana wiadomość, z której wynika, że nie wie o żadnym śledztwie, a podpisy nie były zbierane przez komitet, lecz obywateli i to wobec nich może być prowadzone ewentualne postępowanie. Dodał, że zbiera artykuły z 'Rzeczpospolitej' 'grzecznie na kupkę' i ma zamiar wytoczyć gazecie proces o naruszenie dobrego imienia" - dodaje portal.