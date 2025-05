Matysiak skomentowała rezultaty pierwszej tury w Popołudniowej rozmowie RMF FM. - To jest naprawdę duży sprawdzian dla kandydatów: co oni zrobią, co położą na stole, z jakimi propozycjami wyjdą do wyborców, którzy mają lewicowe potrzeby - podkreśliła, odnosząc się do walki o głosy wyborców, którzy w ostatnią niedzielę nie opowiedzieli się ani za Trzaskowskim, ani za Nawrockim.