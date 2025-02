- Są siły dzisiaj, na świecie i w Polsce, które grają na osłabienie UE, na osłabienie tej przyjaźni i sąsiedzkiej współpracy, na którą wszyscy od lat pracujemy. Z jednej strony to Donald Trump i Władimir Putin, którzy powielają tę samą propagandę, te same kłamliwe opowieści o słabej Unii, która nic dzisiaj nie znaczy. Z drugiej strony w Polsce to PiS i Konfederacja, które najchętniej dążyłyby do osłabienia Unii i do doprowadzenia do zamykania granic - oceniła.



