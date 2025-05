Jak dodał Trzaskowski, na marszu wdać było niesamowitą mobilizację i emocje. - Mam nadzieję, że to zwiastuje bardzo wysoką frekwencję. O to chodzi, bo te wybory są o wysoką stawkę - zaznaczył.

- Dziwi mnie, że ja jestem o to pytany. T o Karol Nawrocki ma problem ewidentnie - tak Trzaskowski odpowiedział na pytanie, czy przebada na obecność substancji zakazanych, co proponował mu kandydat wspierany przez PiS.

- Ale nie wiem z czym on (Nawrocki) ma problem. To on powinien wyjaśnić - dodał. - Jak ktoś ma wypadek samochodowy, to powinien się przebadać, a nie prosić innych, aby się badali - podkreślił Trzaskowski.