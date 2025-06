Choć wysoki wynik Karola Nawrockiego na Lubelszczyźnie był prognozowany, to w niektórych miejscowościach rzeczywistość przerosła najśmielsze szacunki sztabowców. Do takich miejsc należy Godziszów. Od dawna mówi się o nim jako "mateczniku PiS".

Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrywa tu każde wybory z miażdżącą przewagą. Mogą na nią liczyć także w zasadzie wszyscy kandydaci popierani przez tę partię. - Bo Trzaskowski to zwykły cwaniak - przekonuje nas pani Maria, po czym dodaje. - Jakby wygrał Tusk, to znaczy ten jego Trzaskowski, to pozabieraliby zaraz 800 plus, zabraliby nam "trzynastki", "czternastki".

Takie głosy nie są tu odosobnione.

"Wspaniałe zwycięstwo". Mieszkańcy Godziszowa o wyniku wyborów

Wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej to dokładnie 188 głosów. W całej gminie przełożyło się to na 5,34 proc. poparcia. - Najpierw mówię: nie, to nie może być - opowiada nam pan Stanisław o swojej reakcji na pierwsze sondaże exit poll.

- Oglądam, oglądam mówię: no tragedia. Ale potem mówią, że coś się zmienia. I nagle patrzę, a tu Nawrocki na przodzie. No łzy mi popłynęły do oczu. To jest wspaniała walka, wspaniałe zwycięstwo - dodaje.

Wtóruje mu pan Paweł, który co prawda w Godziszowie tylko pracuje, ale mieszka w sąsiedniej gminie, która także niemal w całości opowiedziała się za Nawrockim.

Wyniki wyborów. "Tusk to jest bieda"

- Tu nie ma pracy, pozamykały się duże zakłady, ludziom jest ciężko związać koniec z końcem. My się naprawdę martwimy, ja mam zaraz 64 lata i ja nie mogę iść na emeryturę, bo nie będę miał za co żyć. I to jest Tuska wina. Dla mnie Tusk to jest bieda - mówi Interii pan Jarosław.

- A Karol Nawrocki to jest człowiek młody, postawny, przystojny. On nas będzie reprezentował. Niech pan nawet zobaczy jak on wyglądał przy Trumpie. Było zdjęcie. Oni są na równi. Dwa takie mocne, męskie charaktery.

- Mnie urzekł Nawrocki, że nie dał się. Atakowali go z każdej strony, wymyślali największe durnoty i niech pan zobaczy. Przetrwał wszystko. To jest naprawdę rewelacja - mówi nam Irena, żona pana Jarosława.

- Ja powiem panu jeszcze jedno - a kto przyjechał tu w okolice? Trzaskowski czy Nawrocki? No Nawrocki. Nikt tu Rafałkowi nie bronił. Może trzeba było się pokazać, spróbować kogoś przekonać? - zastanawia się kobieta. I sama sobie odpowiada: - Bał się.

Wybory prezydenckie 2025. "A tak się cieszyli"

Przy okolicznym sklepie rozmawiamy jeszcze z pracownikami gminy, którzy nie chcą publikacji swoich imion. - Ależ był wrzask, a jak oni się tam wszyscy cieszyli, gratulowali. I co się okazało, że się Trzaskowski za wcześnie ucieszył. Utarli mu nosa - mówi nam jeden z nich. - I bardzo dobrze - mówią jednym głosem pozostali.

Z Godziszewa Łukasz Dubaniewicz

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Nowym prezydentem Karol Nawrocki

Druga tura wyborów prezydenckich przyniosła ostateczne rozstrzygnięcie. Nowym prezydentem został wspierany przez PiS Karol Nawrocki. Pierwszą damą będzie zatem żona Nawrockiego - Marta.

Jak głosowali Polacy? Nawrocki zwyciężył wynikiem 50,89 proc. głosów, jego konkurent Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. wszystkich głosów. Frekwencja wyniosła rekordowe 71,63 proc.

Różnica między rywalami była najmniejsza w historii naszego kraju.

Z jakim programem do wyborów szedł Nawrocki? Oto szczegółowe punkty.

Najnowsze informacje o wynikach, przebiegu głosowania, a także powyborcze reakcje publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

