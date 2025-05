Kiedy w jednym z 27 krajów Unii Europejskiej (UE) odbywają się wybory, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zawsze stara się nie opowiadać publicznie po żadnej ze stron. Niemniej za kulisami wie, jak zrobić to, co konieczne, aby w razie potrzeby pomóc obozowi proeuropejskiemu , którego przeciwnicy - w czasach rosnącego nacjonalizmu - dostają wiatru w żagle.

Po odsunięciu PiS od władzy pod koniec 2023 r., Donald Tusk walczy obecnie o odebranie tej partii stanowiska głowy państwa. Dzięki związanemu z urzędem prezydenta prawu weta narodowo-populistyczna partia zachowuje bowiem znaczące wpływy. Jeśli mu się to nie uda, nie będzie miał narzędzi do prowadzenia swojej polityki.

Poza powyższym, Ursula von der Leyen - podobnie jak Europejczycy - ma interes w tym, aby Donald Tusk umocnił swoją pozycję. Unijny obóz nacjonalistyczny, uosabiany przez Viktora Orbana na Węgrzech, Roberta Ficę na Słowacji i Giorgię Meloni we Włoszech, może w nadchodzących miesiącach jeszcze bardziej się wzmocnić.

Polska zajmuje obecnie kluczowe miejsce w Europie, której polityczne barycentrum przesunęło się na wschód w wyniku wojny w Ukrainie . Warszawa jest bardzo przywiązana do zaciekle antyrosyjskiego Kijowa, a w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zwiększyła wydatki na obronność . Polska jest obecnie filarem NATO , a jej gospodarka dynamicznie się rozwija.

- Donald Tusk korzysta z dużych pokładów dobrej woli ze strony Komisji i innych stolic, co jest normalne - mówi jeden z europejskich dyplomatów.

Polski premier mógł się o tym upewnić szybko po dojściu do władzy. Już w lutym 2024 r. Komisja ogłosiła uruchomienie 137 mld euro z funduszy unijnych, do których Polska nie miała dostępu z powodu łamania praworządności . Nie czekając na skuteczną realizację jego programu, podała nowemu premierowi pomocną dłoń.

Choć przepisy, które mają wejść w życie w 2026 r., są wiążące, szefowa Komisji zdaje sobie sprawę, jak drażliwy w Polsce jest temat imigracji. Wolała go więc nie poruszać, licząc na to, że po wiosennych wyborach Donald Tusk wykaże większe skłonności do przestrzegania prawa. Polski premier wyjaśnił, że mimo "przyjaźni", jaką darzy Ursulę von der Leyen, nie pozwoli sobie na "emocje" w tej kwestii.