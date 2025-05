W czasie debaty kandydat KO Rafał Trzaskowski zapytał kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, czy "nie jest mu wstyd" podpisywać oświadczenie dot. zobowiązania do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. - seniorem, od którego Nawrocki przejął mieszkanie w Gdańsku, ale który ostatecznie trafił do domu pomocy społecznej. Na uwagę, że nie miał kontaktu z seniorem, Nawrocki odpowiedział: "bo go schowała pana koleżanka". Była to aluzja do popieranej przez Koalicję Obywatelską prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.