- Polską od 2005 roku rządzą 10 lat Kaczyński , 10 lat Tusk . Oczywiście to trochę było naprzemiennie, ale to są niezwykle długie okresy - powiedział Kwaśniewski .

Jak dodał, "to już naprawdę długo i trzeba wyjść z tego duopolu". - Dlatego tak ważne jest, żeby ta Lewica w tej pierwszej turze wyborów mocno wyraziście zaistniała i żeby można było to później przełożyć na kolejne kroki - podkreślił były prezydent .

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego kandydatka Lewicy prowadzi "bardzo dobrą kampanię". - To jest kampania twarda, ale nie obrażająca ludzi, nie stygmatyzująca kogokolwiek - powiedział w Katowicach .

- W debatach Magda wypadła bardzo dobrze. A co do jednego nie mam wątpliwości, że ona do tych debat ze wszystkich, bardzo wielu uczestników była zawsze najlepiej przygotowana - zaznaczył.