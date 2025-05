- Jestem przekonana, że to jest fantastyczna para. 20 lat czekałam na ten moment, żeby przekazać tę pałeczkę Aleksandra Kwaśniewskiego w godne ręce. Jestem głęboko przekonana, że Rafał Trzaskowski podziela nasze wartości - powiedziała dziennikarzom po wizycie w DPS Jolanta Kwaśniewska wyjaśniając, dlaczego zdecydowała się poprzeć kandydata KO.

- Dzisiaj namówiłam Małgosię, żeby przyszła do Domu Pomocy Społecznej . Otwieraliśmy 12. Kącik Babci i Dziadka - powiedziała, dodając, że bardzo zależy im również na głosach seniorów i seniorek.

Kwaśniewska stwierdziła, że emeryci nie powinni być traktowani przedmiotowo, czyli tak, że politycy przypominają sobie o nich dopiero przed zbliżającymi się wyborami . - My pamiętamy o nich zawsze - podkreśliła.

Małgorzata Trzaskowska pogratulowała pomysłodawcom inicjatywy. Dodała również, że wsparcie byłej pary prezydenckiej w kampanii wyborczej jej męża, to dla niej "ogromny zaszczyt". - Musimy się wspierać i rozmawiać. Gdy kobiety się łączą, mogą przenosić góry - zaznaczyła.

- My całą kampanię mamy wiatr w żagle, mamy dużo pozytywnej energii, wspaniały zespół. Wczorajszy dzień był na pewno ukoronowaniem tych wielu miesięcy wysiłków, ale pamiętajmy, że do ciszy wyborczej mamy jeszcze pięć dni. Także wszystkie ręce na pokład: rozmawiamy i działamy - mówiła, odnosząc się do niedzielnego marszu zwolenników Trzaskowskiego w centrum Warszawy.