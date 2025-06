- Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest 2 czerwca, to do 1 lipca Sąd Najwyższy powinien się wywiązać z obowiązku podjęcia uchwały w zakresie wyborów prezydenta - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak .

Wśród polityków pojawiają się wątpliwości co do legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przedstawiciele koalicji rządzącej wskazują na wyroki europejskich trybunałów , które głoszą, że wspomniana izba nie jest sądem.

- Jeśli wygra Nawrocki, to wygra, trudno. Na chwilę obecną nie widzimy żadnych podstaw do podważania wyniku wyborów - twierdził przed drugą turą jeden ze sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Tego samego spodziewał się po drugiej stronie: - Zakładam, że do czegoś takiego nie dojdzie. Nie zdobędą się na to, jeśli to my wygramy wybory. Nie ma takiej opcji.