O tym, kto zasiada w komisjach wyborczych, mówi Kodeks wyborczy (art. 182). Kandydatem do komisji wyborczej może być osoba z polskim obywatelstwem, która nie jest pozbawiona praw publicznych i wyborczych oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

To on ostatecznie decyduje o tym, kto zasiądzie w OKW. Jeśli w gminie nie ma komisarza, zastępuje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta.