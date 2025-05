Wkrótce ustalono, że drugim z lokali kandydata jest kawalerka, należąca wcześniej do pana Jerzego - znajomego Nawrockiego, który przekazał ją prezesowi IPN i jego żonie. Interia dotarła do dokumentu, z którego wynika, że Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., tymczasem nie miał z nim kontaktu przynajmniej od grudnia 2024 r. Kilka miesięcy wcześniej senior trafił do DPS-u, o czym nie wiedział prezes IPN.