Kontrowersyjne słowa o Nawrockim w Berlinie. PiS grzmi, ambasada reaguje

- To, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju - mam na myśli wybory - sprawiło, że czuję się bezsilna, bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami - mówiła artystka, której słowa nagrodzone zostały gromkimi oklaskami.