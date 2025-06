Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza , w świętokrzyskich Końskich drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 58,07 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 41,93 proc. wyborców. Są to dane ze 100 proc. tamtejszych obwodów.

Grzegorz Schetyna dziesięć lat temu wypowiedział słowa, które w polskiej polityce przeszły do historii: "Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie". - Chodziło mi o Polskę powiatową. Decyzje podejmowane są właśnie tam, to chciałem wyrazić. Dzisiejsza rzeczywistość tylko to potwierdza - mówił przed pierwszą turą wyborów były lider Platformy Obywatelskiej.