Sąd Najwyższy wydał oświadczenie, w którym ustosunkował się do dwóch spraw związanych z dużą liczbą protestów wyborczych posiadających identyczną treść. Chodzi o określane mianem "giertychówek" przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską wnioski oparte na wzorze posła KO Romana Giertycha oraz te napisane w oparciu o wytyczne przedstawione przez europosła Michała Wawrykiewicza.

Jak czytamy w komunikacie, w pierwszym z wymienionych przypadków mowa o 49 598 "identycznych protestach wyborczych" złożonych przez wyborców, których "skłonił" do tego Roman Giertych . SN postanowił pozostawić je bez dalszego biegu.

W oświadczeniu wskazano, że - oprócz protestów z wzoru Giertycha - do SN wpłynęło wiele "krótkich oświadczeń" , których autorzy wyrazili poparcie dla "protestu Romana Giertycha".

"Te krótkie pisma, niekiedy składane na skrawkach papieru, nie były dołączane do wspomnianej grupy 49 598 protestów, dla których wyrażano w ten sposób poparcie. Są one rozpatrywane osobno. W grupie tej znajdują się również pisma sporządzone nie w oparciu o wspomniany wzór protestu, ale w oparciu o treść wiadomości e-mail, w której poseł Giertych instruował, jak należy złożyć protest wyborczy z wykorzystaniem jego wzorca" - czytamy.

We wspomnianym przypadku wyborcy mieli drukować korespondencję, dopisywać do niej dane wraz z numerem PESEL i wysyłać do SN pomimo braku w treści zarzutów związanych z ważnością wyboru prezydenta.