Podkreślił również, że to wyborcy samodzielnie zdecydują, czy chcą wziąć udział w głosowaniu, a jeśli tak - to sami dokonają wyboru przy urnie.

- Jeżeli słowa mają mieć jakiekolwiek znaczenie, jeżeli one miałyby przekonać kogokolwiek spośród miliona wyborców i wyborczyń Razem, to spotkajmy się na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, zwołanym w tym tygodniu, który przed nami. I po prostu pracujmy. Przyjmijmy zmiany w budżecie ochrony zdrowia. Przyjmijmy ustawę mieszkaniową z jakimś sensowniejszym niż dotąd budżetem - podkreślił.

Jak podkreślił, 80 proc. pierwotnie przeznaczonych środków zostało wydanych. - W bardzo szybkiej perspektywie możemy mieć problem ze świadczeniami zdrowotnymi. To trzeba naprawić i trzeba to zrobić już - zaznaczył i zaproponował dyskusję w tej sprawie na dodatkowym posiedzeniu Sejmu.

Propozycję tę Zandberg przedstawił już wcześniej w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. - Moja propozycja jest następująca: jeżeli Rafał Trzaskowski poważnie traktuje to, co mówi, jak wiele łączy go z nami m.in. w polityce mieszkaniowej czy służbie zdrowia, niech to udowodni w praktyce - powiedział Zandberg.