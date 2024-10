- Coraz mniej wierzę, że wystawią Rafała Trzaskowskiego, który nie kojarzy się z bezpieczeństwem. Mówiłem to od dawna (...), kiedy Trzaskowski mówi np. o cyberbezpieczeństwie, to wygląda to komicznie - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. Mastalerek o planach Tuska

Według Marcina Mastalerka sam Donald Tusk poważnie myśli o wystartowaniu w wyborach. Mimo że lider Platformy Obywatelskiej zaprzeczał takiemu rozwojowi sytuacji, to zdaniem prezydenckiego ministra jest to jeden z elementów jego politycznego planu . Największym problemem ma być jednak strach przed kolejną porażką.

Wybory prezydenckie 2025. Marcin Mastalerek o "upokorzeniu Jarosława Kaczyńskiego"

- Gdyby nie Donald Tusk, o ile oczywiście się nie zdecyduje, bo będzie się obawiał porażki, to stawiałbym na Radosława Sikorskiego i to z powodów nie tylko politycznych, co bardziej ludzkich. Donald Tusk może myśleć, co byłoby największym upokorzeniem dla Jarosława Kaczyńskiego, to uważam, że prezydentura Radosława Sikorskiego tym by była. I tym może się również, oprócz względów politycznych, kierować Donald Tusk - przekonywał.