Czas od wieczora wyborczego po poranek był jak hollywoodzka produkcja pełna napięć i zwrotów akcji. Jeśli ktoś położył się spać po pierwszych wynikach sondażowych exit poll ogłoszonych o godz. 21, pozostał w przekonaniu, że nic nie zostało rozstrzygnięte, ale to kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ma lekką przewagę nad rywalem Karolem Nawrockim (wynik: 50,3 proc. do 49,7 proc.) i to on z większym prawdopodobieństwem może zostać nowym prezydentem.

Tymczasem sondaż poparcia partyjnego IBRIS dla Onetu pokazał co prawda, że Koalicja Obywatelska nadal prowadzi (chce na nią głosować 33,4 proc. badanych), jednak tuż za nią jest Prawo i Sprawiedliwość z wysokim wynikiem 32,2 proc.. Co więcej świetny trzeci wynik 17,1 proc. notuje Konfederacja. Tymczasem obecni koalicjanci KO nie miewają się najlepiej. Trzecia Droga z poparciem 6 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego wymaganego dla koalicji, a Lewica balansuje na jego granicy z wynikiem 5 proc.

"Ten atak został bardzo skutecznie przez sztab Nawrockiego odparty zdaniem, które moim zdaniem odegrało bardzo dużą rolę. To było to, co powiedziała pani Marta Nawrocka (żona Nawrockiego, pracownica Krajowej Administracji Skarbowej - red.), że ona gangsterów ściga, a nie wychodzi za nich za mąż. Myślę sobie, że wielu wyborców Mentzena odwróciło się od Trzaskowskiego po tym negatywnym ataku. Była szansa, żeby przekonać tę grupę, w jakiejś części. Natomiast to się nie udało, a dodatkowo PiS i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości już nieraz pokazali, że potrafią się bardzo mobilizować, by stanąć w czyjejś obronie" - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.