Cały proces liczenia głosów jest wieloetapowy, przez co może trwać on nawet od 24 do 48 godzin. Nie ma więc konkretnego terminu lub godziny, o której pojawią się wyniki wyborów prezydenckich. Zwykle dzieje się to jednak w ciągu kilkunastu godzin od zamknięcia lokali - w porywach do 24 godzin.