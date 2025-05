Karol Nawrocki zaskoczył ogłoszeniem. Szefernaker: Wiele działań w tajemnicy

- Ta kampania ma to do siebie, że wiele różnych działań kampanijnych było i jest utrzymywanych w tajemnicy dla dobra tej kampanii. Cieszę się, że to zaprocentowało tak wyrównanym wynikiem w pierwszej turze wyborów prezydenckich - mówi Interii Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego.